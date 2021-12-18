Капитальный ремонт завершили в Ветлевском доме культуры

На работы потратили 3 миллиона рублей.

В здании отремонтировали кровлю, входную группу и помещения. Также заменили окна и двери.

Работы провели в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

По этому же проекту в Брянской области капитальный ремонт сделали в семи домах культуры в 2021 году. Стоимость работ — около 20 миллионов рублей.

Всего по разным программам в текущем году в регионе отремонтировали и оснастили новым оборудованием 41 дом культуры. На эти цели было выделено почти 54 миллиона рублей.