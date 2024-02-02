Суд оштрафовал брянского подрядчика за неотремонтированный Дом культуры

Суд оштрафовал брянского подрядчика на 30 тысяч рублей за неотремонтированный в срок Дом культуры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратурой Суземского района выявила нарушения законодательства при исполнении муниципального контракта.

По национальному проекту «Культура» Суземское межпоселенческое культурно-досуговое объединение заключила с подрядной организацией контракт по капремонту дома культуры в селе Семёновск. Но с работами специалисты в срок не справились.

Руководителя подрядной организации привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 32 тысячи рублей. ДК в результате подрядчик отремонтировал полностью.