Суд оштрафовал брянского подрядчика за неотремонтированный Дом культуры
Суд оштрафовал брянского подрядчика на 30 тысяч рублей за неотремонтированный в срок Дом культуры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Прокуратурой Суземского района выявила нарушения законодательства при исполнении муниципального контракта.
По национальному проекту «Культура» Суземское межпоселенческое культурно-досуговое объединение заключила с подрядной организацией контракт по капремонту дома культуры в селе Семёновск. Но с работами специалисты в срок не справились.
Руководителя подрядной организации привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал его на 32 тысячи рублей. ДК в результате подрядчик отремонтировал полностью.
Читайте также
Новости регионов
Турнир дружбы
Соревнования «Лиги Дружбы Россия-Беларусь» стали частью проекта к 90‑летию Юрия Гагарина «Знаете, каким он парнем был!». Среди участников были спортсмены из разных городов России, а также Республики Беларусь и Казахстана. Фестиваль прошёл в академии спорта при поддержке «Единой России», Концерна «Росэнергоатом» и Федерации баскетбола региона. Состязания для сильнейших За звание лучших боролись девушки и юноши из Минска, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Обнинска, Тулы, Казани,
Zа Самбо
В Смоленске прошли соревнования по самообороне без оружия. В середине февраля Смоленск стал настоящей столицей самбо. В Дворец спорта «Юбилейный» съехались спортсмены из районов нашего региона и самбисты из Брянской области. Более 100 молодых спортсменов стали участниками турнира, который вот уже 15 лет проводят в честь Василия Ефимовича Рублевского — первооткрывателя самообороны без оружия в Смоленской