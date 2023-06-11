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Колесо обозрения в парке вручную крутили сенатор России и вице-мэр Брянска

2023, 11 июня 11:31 Общество
Колесо обозрения в парке вручную крутили сенатор России и вице-мэр Брянска
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Колесо обозрения в парке, остановившееся из-за отключения электричества, вручную крутили сенатор России и вице-мэр Брянска. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

10 июня без света осталась значительная часть Советского района Брянска, в том числе и территория парка имени 1000-летия Брянска. Из-за этого отключилось колесо обозрения, в кабинках которого были люди. В «подвешенном состоянии» они провели 15 минут.

К спасательной операции помимо работников парка подключились исполняющий обязанности главы администрации Станислав Кошарный, первый заместитель главы администрации Сергей Антошин и сенатор России Вадим Деньгин и вице-мэр Брянска Сергей Антошин. Они вручную докрутили болтающиеся люльки колеса обозрения и вернули людей на землю.

В дирекции парка всем посетителям, кто не смог покататься из-за происшествия пообещали бесплатное посещение.

«Обратитесь, пожалуйста, к нашим администраторам или в кассы, вам вернут деньги. Более того, дирекция предоставит возможность бесплатно прокатиться на аттракционах. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сказал Сергей СЕНИН.

 

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