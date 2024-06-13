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Коммунальщики борются с последствиями сильного ливня в Брянске

2024, 13 июня 13:31 Общество
Коммунальщики борются с последствиями сильного ливня в Брянске
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Коммунальщики борются с последствиями сильного ливня, обрушившегося на Брянск минувшей ночью. Об этом сообщили в городской администрации. 

Минувшая ночь для Брянска стала самой дождливой в июне. В областном центре выпало 86% месячной нормы осадков. 

Городские коммунальщики стараются минимизировать последствия сильных дождей. Ещё накануне на пониженных участках дорог на улицах Калинина, Романа Брянского, переулке Пилотов специалисты очистили дождеприемные колодцы от веток, мусора и песка. 

«Наша основная задача в эти дни — обеспечить чистоту ливневой канализации для беспрепятственного стока воды с проезжей части», — уточнил главный инженер дорожного управления города Брянска Артур Якубо.

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