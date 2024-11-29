Конкурс видеороликов ко Дню матери прошёл в Брянске

Победителей конкурса видеороликов ко Дню матери определили в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянском губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина прошла церемония награждения победителей конкурса видеороликов «Подарок любимой маме». Всего на него поступило 68 творческих работ о маме от детей и подростков со всей области. Жюри определило десять победителей в трёх возрастных категориях. Ещё двоим вручили приз зрительских симпатий. Финалисты получили дипломы и памятные подарки.

Детский коллектив студии эстрадного вокала «Дилижанс», образцовый детский коллектив Центр театральной педагогики и солист образцового детского коллектива вокальная студии «Ровесник» Илья Курнявцев поздравили собравшихся яркими номерами.

Конкурс видеороликов «Подарок любимой маме» организован уполномоченным по правам ребёнка в Брянской области Инной Мухиной, комитетом по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации и Советом отцов.