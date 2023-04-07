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Константин Цукер рассказал, как журналисты остановили возврат к коммунизму

2023, 07 апреля 09:26 Общество
Константин Цукер рассказал, как журналисты остановили возврат к коммунизму
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Журналист, ресторатор и фотохудожник Константин Цукер на лекции в брянском центре ОГМА рассказал, как в 90-е журналисты обеспечили победу Ельцину.

Выступая на профильной смене «Литературное творчество. Журналистика» в брянском центре поддержки одарённых детей ОГМА, Константин Цукер рассказал о газете «Не дай Бог!», которую выпускали накануне выборов 1996 и которая позволила Борису Ельцину в рекордно короткие сроки получить больше половины избирательский голосов.

Газета издавалась около 2 месяцев – пока шла предвыборная кампания и публиковала материалы антикоммунистического содержания. Тираж был колоссальным, 10 миллионов экземпляров. Издание привлекало внимание читателя качеством бумаги, яркими картинками и полным отсутствием рекламы, при этом будучи совершенно бесплатным.

Издание доносило идеи в юмористичном и очень легком для восприятия ключе: с помощью карикатурных коллажей, публикации писем с забавными угрозами от сторонников Зюганова – основного и соперника Ельцина на президентских выборах.

Как сказал Константин Цукер в завершение своего рассказа, неизвестно, к счастью или к сожалению, но факт остаётся фактом: благодаря газете «Не дай Бог!» наша страна стала такой, какая она есть.

Автор: Дарья Шевкопляс

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