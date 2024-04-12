Космическая эстафета прошла в брянском парке

Космическая эстафета для школьников прошла в парке имени Толстого Брянска. Об этом рассказали в городской администрации.

В День космонавтики в парке Толстого Брянска прошёл районный конкурс-путешествие. Участвовали в нём ученики 5–6 классов школ Советского района, а также из сверстники из школы №11 Бежицы.

В космическое путешествие отправились 18 «экипажей». На восьми «станциях» они показали себя в спорте, истории и музыке.

«Подобные мероприятия, которые проходят в Советском районе ежегодно, укрепляют командный дух ребят. Конкурс развлекательный, но видно, как ответственно школьники подходят к нему. Эмблемы, девизы — проделана большая подготовительная работа», — отметил руководитель Советской районной администрации Денис Семёнов.