Кот прокатился по Брянщине под капотом автомобиля

Автовладелец из Брянска рассказал в одном из городских сообществ о коте, которого обнаружил под капотом своей машины по прибытии в Клинцы.

Предположительно животное могло забраться под капот, чтобы погреться, в Советском районе Брянска или поселке Чайковичи.

Брянец просит откликнуться владельцев кота. Тот выглядит чистым и ухоженным, так что явно домашний.

Комментаторы советуют ему, если хозяева не найдутся, оставить животное себе.