Ливневую канализацию построили на улице Амосова в Брянске

Ливневую канализацию построили специалисты на новой улице имени Николая Амосова в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

На территории старого аэропорта в областном центре идёт строительство улицы имени Николая Амосова, протяжённостью около одного километра.

Под четырёхполосной магистралью специалисты уже уложили ливневую канализацию. Также установлены столбы под фонари и готово песчаное основание дороги. Рабочие занимаются укладкой двухслойного щебёночного основания и начинают заасфальтировать проезжую часть.

Также специалистам предстоит сделать тротуары и замостить их плиткой. На улице Амосова установят четыре остановки общественного транспорта и светофоры.

Новая улица обойдётся в более чем 186 млн рублей.