Мечтающий стать инспектором ДПС юный брянец побывал на экскурсии в Госавтоинспекции

Семилетний брянец, мечтающий стать инспектором ДПС, побывал на экскурсии в Госавтоинспекции. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Семилетний Михаил из Брянска уже определился с выбором будущей профессии. Он хочет быть инспектором ДПС. Узнав об этом, стражи порядка пригласили мальчика вместе с родителями, братом и сестрой в Госавтоинспекцию.

Руководитель городского отдела ГИБДД Алексей Коноваленко провел для мальчика экскурсию и показал технические средства, используемых инспекторами в работе. Также Миша смог исследовать патрульный автомобиль.

После этого вместе с автоинспекторами мальчик отправился на маршрут патрулирования. Под контролем командира отдельного батальона ДПС он останавливал машины и вручал водителям памятки по дорожной безопасности.

В завершении полицейские подарили юному поклоннику ДПС именной нагрудный жетон и жезл.