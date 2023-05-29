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Мемориальную доску открыли в школе в Брянске

2023, 29 мая 19:28 Общество
Мемориальную доску открыли в школе в Брянске
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Мемориальную доску в память о погибшем военнослужащем открыли в школе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации. 

На здании школы №45 установили мемориальную доску бывшему выпускнику Вадиму Ильинскому, погибшему в ходе спецоперации. Памятный знак открыли его жена Галина, их дети — Даниил и София, а также директор Николай Бычков. После минуты молчания, участники ученики школы №45 и другие участники митинга возложили цветы.

Вадим Ильинский родился в городе Брянске. Он участвовал в боевых действиях второй чеченской кампании на Северном Кавказе и был награждён медалью Жукова и медалью Суворова. А когда началась специальная операция, он стал служить по контракту в качестве стрелка-пулемётчика. 15 сентября 2022 года он погиб в боях за город Изюм Харьковской области.

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