Мемориальную доску в честь ученого открыли в брянском университете

Мемориальную доску в честь российского ученого Владимира Тихоновича Буглаева открыли в в Брянском государственном техническом университете. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В День знаний в Брянском государственном техническом университете открыли мемориальную доску в честь российского ученого, доктора технических наук, профессора, Почетного гражданина Брянской области и города Брянска Владимира Тихоновича Буглаева.

«Более двух десятилетий он был ректором Брянского государственного технического университета. Его трудовой и жизненный путь — пример профессионального, неутомимого служения Брянской области, принципиальности, честности. А научный талант, дар педагога, организатора, возглавлявшего одно из лучших высших учебных заведений нашей страны, является ярким образцом созидания во благо людей и ради процветания родного края», — отметил вице-спикер областной Думы Владимир Пронин.

Право открыть мемориальную доску предоставили заместителю губернатора Ирине Агафоновой, ректору БГТУ Олегу Федонину и сыну ученого Олегу Буглаеву. Участники церемонии возложили цветы к мемориалу.