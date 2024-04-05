Мемориальную доску открыли в школе №40 Брянска

Мемориальную доску в честь погибшего военнослужащего открыли в школе №40 Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

В школе №40 Брянска открыли мемориальную доску в память о выпускнике Алексее Сычёве. Он был командиром боевой машины 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени. 26 мая 2022 года при прикрытии артиллерийского полка от ударов противника под населённым пунктом Попасная военный получил осколочное ранение. Тогда Алексей был награждён медалью «За отвагу». А 19 мая 2023 года в районе Кременной боец погиб. Он награждён «Орденом Мужества» посмертно.

Мемориальную доску открыли замглавы Фокинской районной администрации Владимир Дударенко и директор школы №40 Светлана Паршина. В память о военном участники митинга возложили алые гвоздики и розы.