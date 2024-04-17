Мемориал в память о военном открыли в брянском посёлке

Мемориал в память о погибшем военном открыли в брянском посёлке Холмечи. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Выпускник Холмечской средней школы Виталий Кондрашов погиб в ходе специальной военной операции. Юноша посмертно награжден орденом Мужества.

В память о военнослужащем в посёлке открыли мемориальную доску. Участники памятного митинга выразили соболезнование родителям. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу и почтили память героя минутой молчания.