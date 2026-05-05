Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Международный фестиваль «Славянское единство» пройдёт летом в Брянской области

2026, 05 мая 09:00
Международный фестиваль «Славянское единство» пройдёт летом в Брянской области
Источник фото

Международный фестиваль «Славянское единство» пройдёт летом в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

Оперативное совещание с заместителями провёл накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз. Речь шла о проведении 57-го международного фестиваля «Славянское единство». Мероприятие состоится 26 июня.

«За годы своего проведения он стал настоящим символом нерушимой славянской дружбы. С 2014 года фестиваль поочередно проводится на территории России и Белоруссии. В этом году принимающая сторона — Брянская область», — уточнил Александр Богомаз.

В этом году фестиваль приурочен к Году единства народов России. Он состоится под девизом — «Сквозь века — вместе!». В рамках фестиваля состоятся Форум молодежи Союзного государства и Славянского единства «Дружба-2026», тематические выставки и интерактивные экспозиции, спортивные соревнования, выставка промышленных достижений регионов-участников, культурная программа от творческих коллективов двух стран.

«У каждого из славянских народов есть свои уникальные традиции, язык, национальные особенности. Но всех нас объединяет общая историческая судьба и общий ценностный фундамент, ратные и трудовые подвиги, достижения в культуре, науке и спорте. В единстве — залог успешного настоящего и уверенного будущего славянских народов, объединенных общими ценностями, традициями и экономическими приоритетами», — заключил губернатор Александр Богомаз.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянский губернатор призвал глав муниципалитетов навести порядок
05 мая 09:37
Брянский губернатор призвал глав муниципалитетов навести порядок
Сотрудники почты ранены при нападении дронов в брянском селе
05 мая 08:42
Сотрудники почты ранены при нападении дронов в брянском селе
Семь работников агрохолдинга пострадали при ударе из «Града» накануне
05 мая 08:08
Семь работников агрохолдинга пострадали при ударе из «Града» накануне

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15058) брянск (6928) ДТП (2737) ГИБДД (2287) прокуратура (2094) уголовное дело (2044) Александр Богомаз (1980) суд (1789) авария (1654) мчс (1537) коронавирус (1272) умвд (1064)