Международный фестиваль «Славянское единство» пройдёт летом в Брянской области

2026, 05 мая 09:00

Международный фестиваль «Славянское единство» пройдёт летом в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Оперативное совещание с заместителями провёл накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз. Речь шла о проведении 57-го международного фестиваля «Славянское единство». Мероприятие состоится 26 июня.

«За годы своего проведения он стал настоящим символом нерушимой славянской дружбы. С 2014 года фестиваль поочередно проводится на территории России и Белоруссии. В этом году принимающая сторона — Брянская область», — уточнил Александр Богомаз.

В этом году фестиваль приурочен к Году единства народов России. Он состоится под девизом — «Сквозь века — вместе!». В рамках фестиваля состоятся Форум молодежи Союзного государства и Славянского единства «Дружба-2026», тематические выставки и интерактивные экспозиции, спортивные соревнования, выставка промышленных достижений регионов-участников, культурная программа от творческих коллективов двух стран.

«У каждого из славянских народов есть свои уникальные традиции, язык, национальные особенности. Но всех нас объединяет общая историческая судьба и общий ценностный фундамент, ратные и трудовые подвиги, достижения в культуре, науке и спорте. В единстве — залог успешного настоящего и уверенного будущего славянских народов, объединенных общими ценностями, традициями и экономическими приоритетами», — заключил губернатор Александр Богомаз.