В Жуковке после ремонта открыли детский сад

2026, 28 ноября 15:24

В Жуковке после ремонта открыли детский сад. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

В городе Жуковке после капитального ремонта открыли второй корпус детского сада «Солнышко». Специалисты заменили инженерные сети, обновили фасад и кровлю. Кроме того, в здании рабочие смонтировали новые пожарную и охранную сигнализации. Также подрядчик заасфальтировалиъ внутренние подъездные пути и пешеходные дорожки на территори. По программе инициативного бюджетирования установлены теневые навесы.

Работы прошли по федеральному проекту «Поддержка семьи» национального проекта «Семья».

А в микрорайоне, где находится детский сад, рабочие обновили дорогу на переулке Школьном и улице Рабочий городок. Рядом появились три парковки.