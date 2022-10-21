Мобилизованные выразили благодарность волонтерам из брянского штаба «Мы вместе»

Мобилизованные мужчины записали видеоролик со словами благодарности волонтерам из брянского регионального штаба «Мы вместе» за собранную для них помощь.

Видео было опубликовано во ВКонтакте на странице Центра добровольческих инициатив.

Один из бойцов благодарит волонтеров и подтверждает, что собранная ими помощь доставлена по назначению, остальные скандируют слова благодарности и поддержки.

Волонтерский штаб «Мы вместе» приглашает присоединиться к сбору помощи призыванным по частичной мобилизации россиянам всех неравнодушных жителей региона, общественников и бизнесменов.

Штаб «Мы вместе» был создан во время пандемии коронавируса для помощи с доставкой продуктов и лекарств пожилым и маломобильным брянцам. Затем включился в сбор помощи для республик Донбасса, а теперь помогает и участникам спецоперации.