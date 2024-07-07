Жители Брянска Георгий Зайцев и его избранница Ольга сыграли свадьбу. Молодожёны специально выбрали для заключения брака 7 июля. В России в эту дату отмечают День работников морского и речного флота России. А Георгий Зайцев окончил специализированный факультет бизнеса «Капитаны», созданный политиком Алексеем Нечаевым в Российском экономическом университете имени Плеханова. Жених во время учёбы участвовал в регатах на подмосковных водохранилищах и на Черном море.

Георгий Зайцев не так давно живёт в Брянске, но полюбил его. Свадьбу планировали сыграть на борту теплохода «Тосна», ходившего по Десне. Но несколько дней назад судно списали и отправили в металлолом.

Георгий и Ольга перенесли свадьбу в Кутузовский дворец бракосочетания в Москве. Он расположен рядом Киевским вокзалом, который когда-то назывался Брянским. А рядом протекает Москва-река. Поэтому тематику торжества молодожёнам удалось сохранить. А гости пожелали паре счастливого семейного плавания и семь футов под килем.