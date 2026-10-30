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Криминал

Суд в Карачеве рассмотрит дело о хищении двух млн рублей у пенсионеров

2026, 30 октября 15:34
Суд в Карачеве рассмотрит дело о хищении двух млн рублей у пенсионеров
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Суд в Карачеве рассмотрит дело о хищении двух млн рублей у пенсионеров. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

В полицию обратился 69-летний житель Карачевского района. Из сейфа в его частном доме пропали 2 200 000 рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении. 33-летний житель Жуковского района ранее был судим за аналогичное преступление.  По версии правоохранителей, мужчину нанял сын потерпевшего для ухода за пожилыми родителями. Воспользовавшись их доверием, он похитил деньги. Затем под предлогом поездки на рыбалку фигурант покинул регион. Пенсионеры обнаружили пропажу сбережений из сейфа спустя несколько дней.

Мужчина признался, что деньги потратил на покупку технику и развлечения. Полицейские изъяли у него новый смартфон, ноутбук и 100 тысяч рублей наличными.

Фигуранту предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд.

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