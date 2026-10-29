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Брянский суд отправил в колонию троих курьеров телефонных мошенников

2026, 29 октября 09:44
Брянский суд отправил в колонию троих курьеров телефонных мошенников
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Брянский суд отправил в колонию троих курьеров телефонных мошенников. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Бежицкого района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказались 18-летний и 19-летняя жители Подмосковья, а также 19-летний москвич. 

С сентября по октябрь прошлого года телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, сообщили пятерым пенсионерам из Брянска о якобы угрозе их сбережениям. Злоумышленники уговорили пожилых людей передать им деньги для зачисления на «безопасный счет».

Молодые люди выполняли роль курьеров. Он забрали у потерпевших более четырёх миллионов рублей.  После совершения одного преступления девушку задержали правоохранители. Часть денег вернули потерпевшим.

Суд назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы. Юноши проведут в колонии от 2 до 3 лет.

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