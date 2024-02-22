Мошенники создали в соцсети аккаунт-двойник брянского заммэра
Мошенники создали поддельный телеграм-канал брянского заммэра Сергея Антошина. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Мошенники продолжают создавать аккаунты-двойники в социальных сетях. Накануне в телеграмме появился еще один канал вице-мэра Брянска Сергея Антошина. В пресс-службе мэрии отметили, что это не первый случай, когда с аккаунтов-дублеров первых лиц города отправляются сообщения. Жителей призвали не верить злоумышленникам.
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