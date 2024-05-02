Мост ремонтируют в Навлинском районе по нацпроекту

Мост через реку Крапивеа ремонтируют специалисты в Навлинском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Навлинском районе идёт капремонт моста через реку Крапивна на автодороге «Украина»-Алтухово. Подрядная организация ООО «Вестроуд» полностью обновит деревянное сооружение. Рабочие уложили часть водопропускных труб. Также специалисты формирую автодорожное полотно, куда позже уложат асфальт.

Мост связывает населённые пункты Навлинского района. Ремонт делают по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».