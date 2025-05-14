Мост в Севском районе ремонтируют по нацпроекту

Мост в Севском районе ремонтируют по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» вошёл мост через реку Уль в Севском районе. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» приводит в порядок 65 метров инженерного сооружения, а также 370 метров подходов к нему.

Специалисты в настоящее время занимаются монтажом балок пролётного строения на одной половине моста. Аналогичные работы на второй части сооружения прошли в прошлом году.

Инженерное сооружение соединяет населенные пункты Севского и Суземского районов. Там организовано реверсивное движение. Работы планируют завершить в 2025 году.