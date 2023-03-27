Мусоровозы вязнут в грязи на брянских дорогах

Мусоровозы по несколько часов буксуют в грязи на дорогах Брянской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального оператора «Чистая планета».

Около 200 улиц в разных районах Брянской области заблокированы для проезда мусоровозов. Грузовики вязнут в грязи. Их не могут вытащить по несколько часов.

«Так, например, в субботу машина «Спецавтопредприятия» на несколько часов застряла в грязи в Сельцо, а в воскресенье — в Глаженке. Бездорожье во всех районах области. Когда ситуация измениться – неизвестно, а пока графики вывоза отходов вынужденно смещаются. Во избежание завалов мусора и образования несанкционированных свалок просим жителей по возможности временно выносить отходы на контейнерные площадки и места сбора, к которым есть подъездные пути», — подчеркнула заместитель управления транспортной логистики АО «Чистая планета» Ольга Семернева.

Региональный оператор по обращению с ТКО принёс извинения жителям труднодоступных улиц за неудобства.