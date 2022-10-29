На Брянщине начали вывешивать координаты бомбоубежищ

На досках объявлений в многоквартирных домах Брянской области управляющие компании и товарищества собственников жилья стали вывешивать схемы расположения ближайших бомбоубежищ и укрытий.

По оценкам специалистов, для использования в таком качестве пригоден далеко не каждый подвал.

В регионе началась также подготовка укрытий и бомбоубежищ к приему при необходимости людей.

Несколько таких объектов в Брянске и пригородах посетил лично глава областного ГУ МЧС Вадим Уваркин.