На Брянщине подтвердились четыре новых смерти от коронавируса

Заразились 165 человек, выздоровели 149.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевешим и умершим.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение 165 и выздоровление 149 человек. Новых смертей от инфекции и вызванных ей осложнений четыре.

Всего в регионе подтвердилось 29 926 случаев заражения коронавирусом, 28 608 фактов выздоровлениов и 245 смертей.

С начала пандемии на Брянщине сделано 425 810 исследований на коронавирус, в том числе результаты 2 092 стали известны за минувшие сутки.