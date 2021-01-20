На Брянщине снизилась заболеваемость коронавирусом

Показатель по итогам первых двух недель 2021 года уменьшился на 0,1% в сравнении с последними двумя неделями 2020.

На состоявшемся накануне заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова сообщила о незначительном снижении заболеваемости с начала года. За первые две недели 2021 года она снизилась на 0,1% в сравнении с тем же финальным периодом 2020 г. и составила на прошлой недел 112 человек на 100 тыс. населения.

Отмечается, что такой показатель снижения, конечно, капля в море. Но в оперштабе уповают на дальнейшее снижение заболеваемости по мере роста числа жителей региона, сделавших прививку.

Массовая вакцинация жителей Брянщины началась позавчера. По итогам первого дня регион занял шестое место в стране по числу желающих записаться на прививки через портал «Госуслуги». А некоторые местные СМИ констатировали, что с записью на вакцинацию возникли проблемы уже в первый день — свободные места в доступном диапазоне дат быстро закончились.