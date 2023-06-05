На брянской школе №58 установили мемориальную доску

На школе №58 Брянска установили мемориальную доску в память о погибшем военнослужащем. Об этом рассказали в городской администрации.

На стене школы №58 в областном центре установили мемориальную доску в честь выпускника Руслана Писарева. Молодой человек погиб в ходе специальной военной операции.

Руслан Писарев родился 1 октября 2000 года. Он был кадетом и имел 3-й спортивный разряд по парашютному спорту. В 2018 году ушёл в армию и остался служить по контракту. 7 ноября 2022 года Руслан Писарев умер от ранений, полученных в бою. Он награжден медалью «За отвагу», а также посмертно — орденом Мужества.