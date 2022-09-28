На брянском автовокзале заметили рекламу поездок в Украину

Фото рекламы поездок в украинские города сделала на брянском автовокзале один из читателей издания «Новости Брянска».

Присланное в их редакцию фото он снабдил комментарием, что сомневается в возможности таких поездок в текущих условиях.

В объявлении предлагаются поездки в Киев, Чернигов, Житомир, Бердичев, Шостку и другие украинские города. Указаны также два телефона для заказа билетов.

Редакция высказала предположение, что руководство автовокзала просто забыло о содержание давно утратившей актуальность рекламы и скоро ее уберет.