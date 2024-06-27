На мемориале в Брянске исправили ошибку в фамилии воина

На мемориале в Бежицком районе Брянска исправили ошибку в фамилии воина. Об этом сообщили в мэрии.

На улице Почтовой в областном центре продолжается масштабный ремонт воинского мемориала. Ещё на старте работ вице-мэр Брянска Сергей Антошин поручил тщательно проверить имена и фамилии погибших воинов, чтобы на памятных табличках не было ошибок. В результате неточность в одной из фамилий обнаружили. Родственники погибшего и военкомат подтвердили правильный вариант. Именно он попал на обновлённый мемориал.