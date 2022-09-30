На областном призывном пункте проводили партию мобилизованных брянцев

Церемония отправки в военно-учебные центры партии жителей Брянской области, призванных в армию в рамках частичной мобилизации, прошла в областном сборном призывном пункте.

В войска были отправлены около семидесяти человек со всех районов Брянщины. Перед направлением в действующие части они должны пройти подготовку в военно-учебных центрах.

Всем призывникам подарили кнопочные телефоны, иконы и книги, купленные на пожертвования неравнодушных жителей области.

Их благословил православный священник отец Виктор. А на дорогу им сыграл духовой оркестр.