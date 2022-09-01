На стадионе «Камвольщик» в Брянске делают беговые дорожки

Основание беговых дорожек уже готово на стадионе «Камвольщик» в Бежицком районе областного центра.

Капитальный ремонт поля на улице 50-й Армии начали в 2021 году. Стадионе «Камвольщик» построен в 1958 году. С тех пор его не ремонтировали. Но здесь продолжали играть в футбол и сдавали нормативы ГТО. За порядком следили сотрудники спорткомбината «Десна».

Сейчас на стадионе «Камвольщик» рабочие обустраивают беговые дорожки. Для них уже готово основание и сверху начали укладывать асфальт.Затем дорожки «оденут» в специальное резиновое покрытие.

На стадионе смогут тренироваться не только воспитанники спортшколы «Десна», но и жители микрорайона.