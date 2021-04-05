Первым авиапассажирам по маршруту Брянск – Ростов подарили билеты

Первый самолет нового авиарейса был заполнен на 75%.

Авиакомпания «Азимут» начала осуществлять перелеты по направлению Ростов-на-Дону – Волгоград – Брянск.

По данным регионального правительства, 3 апреля первым рейсом из Брянска отправились 73 пассажира, из Ростова-на-Дону с промежуточной посадкой в Волгограде вылетели 52 пассажира.

Несколько пассажиров прибыли в Брянский аэропорт из Калуги, пояснив, что вылететь из Брянска оказалось дешевле.

В период весенне-летней навигации рейс будет выполняться по субботам и вторникам на современных российских воздушных судах Sukhoi Superjet-100 согласно расписанию:

Рейс А4279: вылет из аэропорта Ростова-на-Дону «Платов» – в 09.00, посадка в аэропорту Волгоград – 10.00. Вылет из аэропорта Волгоград – в 10.45, посадка в аэропорту Брянск – 12:15.

Рейс А4280: вылет из аэропорта «Брянск» – в 13.15, посадка в аэропорту Волгоград – 14.40. Вылет из аэропорта Волгоград – в 15.25, посадка в аэропорту Ростова-на-Дону «Платов» – 16:20.

Двум пассажирам первого рейса, первым купившим билеты, представитель авиакомпании вручил сертификаты на бесплатный перелет в любом направлении. Сертификаты получили Евгений Епишин, приобретший билет до Ростова-на-Дону, и Сергей Маслеников, оформивший билет в Волгоград.

Также появилась я информация о том, что с мая из Брянска можно будет улететь в Калининград. Сейчас идут торги на выполнение субсидируемых перелетов.