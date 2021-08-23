Брянскому губернатору Волгоградской области прочат отставку из-за коррупции

По мнению экспертов, против Андрея Бочарова могут сыграть показания экс-главы регионального следственного комитета генерал-лейтенанта СК Михаила Мурзаева.

По итогам минувшей недели значительно пошатнулись позиции брянского политика Андрея Бочарова, с 2014 года возглавляющего Волгоградскую область.

Как сообщает телеграм-канал «Незыгарь», тревожные настроения в окружении губернатора формируют показания экс-главы Следственного комитета по Волгоградской области генерал-лейтенанта СК Михаила Мурзаева.

«Сведения Мурзаева могут вскрыть всю подноготную деятельности губернатора и его окружения и, как следствие, актуализировать антикоррупционный тренд в регионе», – отмечает «Незыгарь».

На прошлой неделе в Южном окружном военном суде в Ростове начались слушания по уголовному делу Михаила Мурзаева. «Ночного губернатора», как его окрестили в Волгоградской области, обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, организации теракта и незаконном обороте оружия. В частности, речь идет о поджоге дома Андрея Бочарова в 2016 году.

Андрей Бочаров – Герой России, экс-депутат Госдумы от Брянской области, в прошлом – главный федеральный инспектор по Брянской области, руководитель исполкома федерального штаба ОНФ.