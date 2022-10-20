Народным участковым Брянщины стал полицейский из Севского района

Участковый уполномоченный полиции из Севского района Василий Филиппов стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый», который ежегодно проводит МВД РФ.

Теперь ему предстоит представлять Брянскую область в финале, который пройдет с 1 по 10 ноября. Победитель будет определен онлайн голосованием на сайте «Комсомольской правды».

Старший лейтенант Филиппов служит в полиции более шести лет. По его словам, жители обслуживаемого участка могут обратиться к нему в любое время, а обо всех происшествиях на нем он узнает первым.

Ключевым показателем работы участкового он считает доверие людей на обслуживаемой территории.