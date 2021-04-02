Названы виновные в вышвыривании пенсионера из автобуса в Брянске

Неправы и сам пенсионер, и кондуктор автобуса, считает юрист.

В Брянске пожилого мужчину за шкирку вышвырнули из автобуса на тротуар. Напомним, инцидент произошел у цирка.

Как рассказали очевидцы, пьяный пенсионер (на фото) долго не мог найти проездной. Водитель остановил автобус на остановке «Площадь Революции» в ожидании, пока пассажир предъявит документ либо оплатит проезд. Все это время пожилой мужчина пререкался с кондуктором, ругался матом и просил «дать время».

В результате один из наблюдавших сцену пассажиров за шкирку вышвырнул пенсионера из автобуса на тротуар при молчаливом согласии кондуктора. Пожилой нарушитель порядка оказался в луже, громко при этом крича. Возможно, при падении он получил травмы.

Как пояснил ИА «Город 32» юрист юридического центра «Шаменков, Супроненко и партнеры» Юрий Шаменков, Правила пользования городским пассажирским транспортом в Брянске запрещают пассажирам находиться в общественном транспорте в нетрезвом виде.

Кондуктор может принимать меры к удалению из салона не только пьяных пассажиров, но и всех, кто нарушает общественный порядок.

Однако «изгнание» не должно сопровождаться травмами – в противном случае виновные могут понести ответственность.

Одновременно КоАП РФ предусматривает административную ответственность и для самих нетрезвых дебоширов, оскорбляющих человеческое достоинство и общественную нравственность, отметил Юрий Шаменков.

В таких случаях необходимо вызывать полицию, а не устраивать самосуд.