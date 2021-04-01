В Брянске пенсионера вышвырнули из автобуса в лужу (ВИДЕО)

Изгнание пожилого мужчины из общественного транспорта устроили кондуктор и пассажир.

Жительница Брянска рассказала о возмутившем ее случае, произошедшем в автобусе.

«Ехала сегодня с работы, а тут такая ситуация. Зашел дедушка на остановке, не совсем в трезвом виде, долго искал проездной. На просьбы кондуктора «либо оплачивайте проезд, либо выходите» не совсем корректно отшучивался. В общем, не совсем было понятно, есть ли у него вообще этот проездной», – рассказала в соцсетях пассажирка автобуса.

В результате, по ее словам, водитель остановил автобус у цирка. В течение пяти минут кондуктор и пассажиры ждали, пока пенсионер найдет проездной. Один из пассажиров встал на сторону кондуктора. Он вступил с нетрезвым пенсионером в перепалку и начал выгонять его из транспорта.

«Начал за шкирку вытягивать его из автобуса, конечно же, дедушка сопротивлялся. В итоге деда просто на спину выкинули в лужу с автобуса, с учетом того, что там еще был бордюр. По его крикам в конце можно понять, что это было не очень приятно, так сказать. Далее двери закрылись и автобус поехал дальше. И неизвестно теперь, как он и что с ним. А вдруг он спину сломал?», – возмущается жительница Брянска.

Она недоумевает, «неужели люди настолько злые, что из-за каких-то 20 рублей так поступают с пожилыми людьми?».

«Куда мы катимся, товарищи? Стыд и срам», – заключила пассажирка.