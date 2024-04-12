Нетьинскую школу в Брянском районе модернизируют за 30 млн рублей до 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В посёлке Нетьинка Брянского района идёт капитальный ремонт Нетьинской школы имени Юрия Левкина. Специалисты в настоящее время модернизируют систему электроснабжения, обновляют фасад здания и занимаются демонтажными работами. Подрядчику предстоит также заметить систему отопления, водоснабжения и канализации, а затем сделать внутреннюю отделку всех помещений. В завершении в школе поставят новую мебель и оборудование.

Ремонт учреждения обойдётся в более чем 22 миллиона рублей. Ещё свыше девяти миллионов потребуется на оснащение кабинетов новым оборудованием. В обновлённую школу дети должны пойти уже 1 сентября.