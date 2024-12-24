Новогодняя ёлка для детей сирот прошла в Брянске
Новогодняя ёлка для двухсот детей сирот прошла в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
Накануне в губернаторском Дворце имени Ю.А. Гагарина прошла традиционная ёлка глав города Брянска и Брянской городской администрации. Главными участниками мероприятия стали 200 детей-сирот и ребят из приёмных семей.
Творческие коллективы Дворца подготовили яркую концертную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой, снеговиками и ростовыми куклами. Каждый ребёнок получил новогодний подарок.
«Мы работаем с детьми ежедневно, ежечасно, бывает, даже ночью наши специалисты незамедлительно приходят на помощь. А сегодня для детей организован новогодний утренник. Приятно, что мы даём старт праздничному настроению не только у детей, но и у их родителей», — отметил заместитель председателя комитета по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации Григорий Садовкий.