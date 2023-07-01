Новый мост в Фокино откроют в декабре

Движение по новому мосту в Фокино планируют открыть в декабре. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона во время рабочей поездки в город Фокино проверил ход строительства нового моста через реку Болву. Строить новую транспортную артерию, взамен устаревшей начали ещё в апреле.

«Работы идут хорошими темпами. К декабрю, как уверяет подрядчик, здесь будет не только мост с двумя полосами движения, тротуарами и освещением, но и 860 метров новой дороги, а старый мост демонтируют», – уточнил глава региона.

Александр Богомаз добавил, что в этом году также строят путепровод в Унече, мосты в Почепе и Клинцах.

«90% наших мостов, требующих ремонта, сделаем в этом и следующем году», – заверил брянский губернатор.