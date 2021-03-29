Новый тротуар разрушился у 71-й школы в Брянске

«Что будет разваливаться следующим?» – задаются вопросом горожане.

В Советском районе сфотографировали разрушившийся тротуар, еще недавно выложенный плиткой. «Район 71-й школы. Долго не продержалось», – комментирует автор снимка в соцсетях.

«За такую работу «мастеров» надо штрафовать и лишать лицензии. А то тут как попало нашлепали, там налепили… Денег подняли. И дальше пошли шлепать. А надзорные органы делают вид, что так и надо», «В начале асфальт, теперь тротуар развалился. Что будет разваливаться следующим?» – возмущаются брянцы.