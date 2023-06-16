Студенты Советского района Брянска выиграли областную спартакиаду

Советский район Брянска победил на областной спартакиаде среди студентов. Об этом рассказали в городской администрации.

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко прошла сессии по вопросу актуализации стратегии развития физической культуры и спорта в России и Брянской области. Там же подвели итоги областной спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций региона по итогам 2022–2023 учебного года.

Первое место заняли студенты Советского района Брянска. Третье место — за командой Володарского района. Переходящий кубок получила команда Брянского государственного училища олимпийского резерва.

Награду передали председателю комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации Александру Погорелову.

«Путь каждого чемпиона начинается с малых побед. И наша задача как спортивных функционеров заключается в поддержке всех. Одаренной молодежи — стипендии и гранты, тренерам — достойные зарплаты и жилье», — отметил Александр Погорелов.