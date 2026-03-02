Новый жилой квартал построят в Брянске

Новый жилой квартал построят в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянской городской администрации утвердили план жилой застройки в Бежицком районе. На улице Бурова на месте пустыря появится благоустроенный жилой квартал.

Территорию предварительно засыпят грунтом, чтобы исключить подтопление. Затем строители возведут 11 многоквартирных жилых домов.В одной 11-этажке предусмотрено социальное жильё для детей-сирот.

Кроме того, рядом построят школу на 1225 учеников и детский сад на 340 малышей. Во встроенно-пристроенных помещениях новых домов разместятся магазины, кафе и салоны красоты. Для жителей предусмотрены парковки.

Въезд на территорию ЖК будет со улицы Бурова. Внутри квартала построят 6-7-метровые асфальтированные проезды и двухметровые тротуары.