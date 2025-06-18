Один из семи запланированных дворов отремонтировали в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске в план ремонта дворов по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» вошли семь территорий. На преображение потребуется около 64 млн рублей. 5% из этих денег — софинансирование жильцов.

Двор около многоквартирного дома №118а по улице Ново-Советской в Бежицком районе уже отремонтировали. Строители уложили на дорогу новый асфальт, сделали пешеходные дорожки с пандусами, построили стоянку для машин. Клумбы огородили металлическими заборчиками, а перед подъездами поставили лавочки и урны. Также во дворе появилась игровая площадка с качелями, песочницей и горкой, а также резиновым покрытием для защиты от травм.

Стоимость ремонта составила почти 5 млн рублей. Комиссия провела приёмку работ. Подрядчику нужно устранить недочеты. После этого объект официально примут в эксплуатацию.

В остальных дворах работы продолжаются . Комплексное благоустройство завершится до осени.