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Общество

Особняк за бесценок: в Брянске нашли формулу сохранения наследия – но работает она не везде

2026, 15 октября 17:14
Особняк за бесценок: в Брянске нашли формулу сохранения наследия – но работает она не везде
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В Брянской области 2174 объекта историко-культурного наследия. За большинством – медленное угасание. Власти рассчитывают переломить тренд: к 2030 году доля зданий, охваченных работами по сохранению, должна вырасти с 5,7% до 8,2%.

Схема пока одна – продажа инвесторам по символической цене с жёсткими реставрационными обязательствами. Особняк инженера Боровича на бульваре Гагарина ушёл за рубль: ООО «Сиверсия» из Москвы обязана восстановить исторический облик здания до 2032 года. Соседний дом 1886 года постройки тоже нашёл хозяина с требованием полной научно-проектной реставрации.

Двум зданиям по соседству повезло меньше. Дом № 10 на том же бульваре несколько раз выставлялся на аукцион – без результата. Здание ветшает. «Брянский Арсенал», заложенный ещё при Екатерине II, снесли в 2025-м после обрушения: территорию в 11,7 гектара готовят под жильё.

Краеведы на страницах сайта АиФ-Брянск предупреждают: спасти один особняк – ещё не победа. Нужно сохранить историческую среду улицы в целом. А это уже работа для охранных ведомств, архитекторов, историков и самих горожан.

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