Дистанционные мошенники обманули шестерых брянцев за неделю

2026, 12 октября 14:30

Дистанционные мошенники обманули шестерых брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию Брянской области обратились шесть жителей, которые стали жертвами телефонных и сетевых мошенников. Потерпевшие лишились 405 тысяч рублей.

Половина из заявителей попались на уловки злоумышленников на сайтах и в группах с частными объявлениями. Потерпевшие оплачивали покупки без гарантии их получения или неосмотрительно давали доступ к своим банковским счетам преступникам. Трое жителей Брянской области при попытке купить автомобильные запчасти и детектор лишились 84 тысяч рублей.

Ещё одной жертвой мошенничества стала жительница Бежицкого района города Брянска. Она получила сообщение со ссылкой на интернет-ресурс и перешла по ней. В результате с банковского счёта потерпевшей списались 33 тысячи рублей.

В обстоятельствах мошенничеств разбираются полицейские.