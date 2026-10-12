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Криминал

Дистанционные мошенники обманули шестерых брянцев за неделю

2026, 12 октября 14:30
Дистанционные мошенники обманули шестерых брянцев за неделю
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Дистанционные мошенники обманули шестерых брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На минувшей неделе в полицию Брянской области обратились шесть жителей, которые стали жертвами телефонных и сетевых мошенников. Потерпевшие лишились 405 тысяч рублей.

Половина из заявителей попались на уловки злоумышленников на сайтах и в группах с частными объявлениями. Потерпевшие оплачивали покупки без гарантии их получения или неосмотрительно давали доступ к своим банковским счетам преступникам. Трое жителей Брянской области при попытке купить автомобильные запчасти и детектор лишились 84 тысяч рублей.

Ещё одной жертвой мошенничества стала жительница Бежицкого района города Брянска. Она получила сообщение со ссылкой на интернет-ресурс и перешла по ней. В результате с банковского счёта потерпевшей списались 33  тысячи рублей.

В обстоятельствах мошенничеств разбираются полицейские.

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