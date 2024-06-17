Остроглядовскую школу отремонтируют впервые за 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз проконтролировал ход ремонта в сельской школе в Остроглядово. Здание построили ещё в 1965 году. С тех пор капитального ремонта в школе не было.

От прежнего здания остались лишь стены. Специалисты до 1 сентября планируют полностью обновить учебное заведение. На ремонт потратят 83 млн рублей.

«Сельская школа в Остроглядово — одна из 18, где в этом году делаем капремонт. В 13 школах ведем работы за счет федерального бюджета: семь объектов сдаем в этом году, к 1 сентября, и шесть, где нужно выполнить больший объем, перейдут на следующий год. Пять школ, в их числе и Остроглядовскую среднюю школу, ремонтируем за счет областного бюджета», – подчеркнул Александр Богомаз.