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Брянский суд конфисковал машину и ружьё за незаконную охоту на лося

2026, 12 ноября 17:33
Брянский суд конфисковал машину и ружьё за незаконную охоту на лося
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Брянский суд конфисковал машину и ружьё за незаконную охоту на лося. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Красногорского района рассмотрел уголовное дело о незаконной охоте. Приговор выслушали четверо жителей региона. 

В декабре 2025 года в лесу на территории Красногорского района мужчины из карабина «Вепрь-308 Супер» застрелили лося. Тушу они вывезли на автомобиле «УАЗ». Причинённый животному миру Брянской области ущерб составил 240 тысяч рублей.

Суд приговорил виновных условным срокам, а также  на два года запретили заниматься охотой. Автомобиль «УАЗ», тепловизионный прицел, дульный тормоз и охотничий карабин «Вепрь-308 Супер» были конфискованы в собственность государства. В законную силу решение не вступило. 

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