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Культура

Проект о традиционных костюмах Брянщины вошёл в сборник лучших региональных практик страны

2026, 12 ноября 15:34
Проект о традиционных костюмах Брянщины вошёл в сборник лучших региональных практик страны
Источник фото

Проект о традиционных костюмах Брянщины вошёл в сборник лучших региональных практик страны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Министерство культуры России и Российская государственная библиотека представили сборник «Лучшие региональные практики в сфере сохранения исторической памяти». В него вошёл проект «Традиционный народный костюм Брянской области конца XIX – начала XX века».

Его идея состоит в сохранении традиционного народного костюма Брянской области и внедрении этих знаний в современное культурное пространство. За годы работы систематизированы сведения о 28 традиционных костюмных комплексах. Участие в проекте приняли фотохудожник с мировым именем Костас Асимис.

К проекту присоединилась Могилевская область Республики Беларусь. А в 2026 году его презентовали на Балтийском культурном форуме в Светлогорске, Калининграде и Гусеве.  

 

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