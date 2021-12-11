От коронавируса за сутки умерли 19 брянцев

По данным оперативного штаба Брянской области, за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 234 человек. 359 жителей региона выздоровели, 19 человек умерли.

Чего хотят люди? Жители Сафонова рассказали о своих проблемах. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат Александр Станьков провели приём граждан в городе Сафонове. На встрече затронули несколько важных социальных тем. Жильё для врача требует ремонта Первой на приём пришла Марина Андреевна, врач-невролог Сафоновской ЦРБ. У женщины возникли проблемы с получением ею, как молодым специалистом, качественного служебного

Направить все усилия! Эпидобстановка в регионе остаётся напряжённой. На днях в областной Думе прошло заседание, на котором обсудили вопросы, касающиеся коронавируса. Спикер заксобрания Игорь Ляхов заявил, что ситуация с распространением COVID-19 на Смоленщине, как и в стране и мире в целом, остаётся напряжённой. Неблагоприятная эпидобстановка в регионе вызывает серьёзную обеспокоенность у депутатов облдумы. На недавней сессии заксобрания эта

«Скорая» уже едет Парк автомобилей «скорой медицинской» помощи Смоленской области пополнился новыми машинами. В рамках распоряжения Правительства РФ в регион доставили ещё 16 специализированных транспортных средств в дополнение к шести поступившим ранее. «Крайне признателен правительству за принятое решение — в период пандемии эта помощь особенно важна и значима для нас», — прокомментировал прибытие автомобилей губернатор Алексей Островский. Машины

Дышите свободно! В разгар пандемии и резкого подъёма заболеваемости коронавирусом возросла потребность в использовании аппаратов ИВЛ и медицинского кислорода. «В сложившейся эпидситуации, когда значительное количество ковид-пациентов нуждается в кислородной поддержке (в период пиковых подъёмов заболеваемости расход доходил до 30 тонн в сутки), вопрос наличия собственных мощностей по производству медицинского кислорода выходит на первый план. На протяжении всего

На ранних стадиях В Смоленской области откроют Центр амбулаторной онкологической помощи, где можно будет пройти первичную диагностику онкозаболеваний и их лечение. Этот вопрос члены администрации региона рассмотрели в ходе прошедшего совещания. Отметим, что организация Центров амбулаторной онкологической помощи предусмотрена региональным проектом «Борьба с онкологическими заболеваниями» (входящим в нацпроект «Здравоохранение»). С 1 января 2022 года такой центр распахнёт свои